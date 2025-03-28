Через інцидент біля Голосіївського РТЦК у Києві розпочали три кримінальні провадження

Удень 28 березня в Києві стався інцидент під ТЦК. Спершу телеграм-канали повідомили, що поліція оточила будівлю ТЦК і перекрила вулицю. Пізніше в поліції пояснили, що перевіряли автівку та її водія.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Нацполіції.

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Детально про інцидент під Голосіївським ТЦК у Києві

На лінію 102 надійшло повідомлення про підозріле авто, яке довго стояло біля адміністративної будівлі ТЦК у Голосіївському районі.

Коли правоохоронці перевірили транспортний засіб, то не виявили небезпечних предметів. Але з водієм виникли проблеми.

В його документах виявили невідповідність, тому слідчі вирішили вилучити авто.

Натомість водій не реагував на законні вимоги співробітників поліції та намагався перешкодити проведенню слідчих дій. Наразі порушник доставлений до районного управління поліції для з'ясування всіх обставин, автомобіль вилучено для проведення необхідних досліджень,

– повідомили в Нацполіції.

Досудове розслідування здійснюють за трьома статтями Кримінального кодексу України – перешкоджання законній діяльності Збройних сил України; підроблення документів; знищення, підробка або заміна номерів вузлів та агрегатів транспортного засобу.

ЗМІ писали, що водій не хотів виходити з авто.

