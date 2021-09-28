Через кадри у плавках під час відпустки: Макрон подав скаргу на фотографа
Джерело:Le Figaro
Французький фотограф сфотографував Еммануеля Макрона, коли той перебував у відпустці. Тепер ним займеться прокуратура.
Французький лідер назвав публікацію фотографій Тібо Даліфарда вторгенням у його приватне життя. Адже знімки були зроблені під час відпочинку.
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На одній із фотографій Макрон стоїть у плавках біля своєї дружини Бріджит, на іншій – катається на гідроциклі. Через це французький президент подав скаргу на митця. Прокуратура вже почала розслідування.
Фотограф не розуміє, що поганого в його діях
Світлину з гідроциклом нещодавно показали в одній з галерей Парижа – н а виставці, присвяченій президентам Франціїю. Даліфарда розповів, що адміністрація глави держави зв'язалася із закладом з проханнями "негайно зняти фотографію".
Сам фотограф не розуміє, чому обурюється Макрон. "На фото на гідроциклі зображений молодий, динамічний президент, майже в стилі Кеннеді. Не бачу на знімку нічого поганого", – наголосив він.
Курйозний інцидент з Макроном
- 27 вересня під час візиту французького президента на виставку в Ліоні в нього кинули предмет, схожий на яйце. Втім, воно відлетіло від плеча, навіть не розбившись.
- Нападником виявився 20-річний юнак. Перед тим як здійснити задумане він крикнув: "Хай живе революція!". Хлопця оперативно затримали.
- Макрон натомість попросив дізнатися, які у нього були мотиви. "Ми пропонуємо вирішення нагальних проблем, і ми можемо їх обговорити", – пояснив політик.