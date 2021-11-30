Через катастрофу вертольота в Азербайджані загинули 14 військових

В Азербайджані 30 листопада розбився військовий гелікоптер державної прикордонної служби. Внаслідок авіакатастрофи загинули 14 бійців збройних сил.

Водночас під час інциденту двом воїнам, що перебували на борту, вдалося вижити. Поранень різного ступеня важкості зазнали полковник-лейтенант Еміль Джафаров та капітан Рамін Аділов.

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Авіакатастрофа військового гелікоптера

Військовий гелікоптер держприкордонслужби Азербайджану розбився 30 листопада під час виконання навчальних польотів на полігоні Гарахейбат у Хизинському районі, загинули 14 осіб:

полковник Фізулі Джавадов;

полковник Еміль Назіров;

майор Ельмір Гасанов;

майор Ельбрус Ахмедов;

майор Еміль Маїлов;

майор Мурад Мамедов;

майор Еміль Алієв;

капітан медичної служби Джейхун Ахмедханов;

капітан Джавід Байрамли;

капітан Хайям Алієв;

капітан Теймур Гараїсаєв;

лейтенант Абдулла Сулейманов;

старший лейтенант Фарід Нагієв;

співробітник Ельчин Набієв.

У зв'язку з авіакатастрофою гвинтокрила ДПС і генпрокуратура проводять спільне розслідування.

Президент Азербайджану Ільхам Алієв та перша леді Мехрібан Алієва висловили співчуття сім'ям загиблих унаслідок аварії військового вертольота.