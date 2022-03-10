Через кризову ситуацію в авіагалузі Росія закриває один із терміналів в "Шереметьєво"

Залізна завіса для російської орди продовжує опускатися. Санкції Заходу знищують економіку окупантів, через що страждає авіагалузь.

В аеропорту працюють тільки два термінали з п'яти

Майже все європейське та північноамериканське небо закрите для російських авіакомпаній. Унаслідок цих дій один з ключових аеропортів Росії Шереметьєво закриває термінал D.

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Російські ЗМІ повідомляють, що термінал закривають тимчасово начебто для економії ресурсів.

На цей момент в аеропорту працюють тільки два термінали з п'яти. Повідомляється, що міжнародні рейси, які залишилися, можуть перенести в інші термінали.

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