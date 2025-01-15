Через масовану атаку в Україні вводять превентивні відключення світла
15 січня 2025, 07:50Читать новость на русском
Росія вранці 15 січня масовано атакує Україну. Через це в багатьох областях вводять превентивні відключення світла.
Електроенергії не стало, зокрема, у домівках мешканців Дніпропетровщини, Донеччини, Кіровоградщини та Полтавщини. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на ДТЕК.
В Україні введено превентивні відключення світла
"Ворог не припиняє тероризувати українців. В звʼязку з масованою атакою оператор системи передачі застосовує превентивні заходи обмеження. Слідкуйте за офіційними повідомленнями", – написав міністр енергетики.