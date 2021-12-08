Через мороз і ожеледицю: у Рівненській області обмежили рух транспорту

На Рівненщині стрімко погіршується погода. Тому на дорогах обмежують рух вантажівок.

Настанови для водіїв почали діяти з 19:30. Про це повідомили у Службі автомобільних доріг у Рівненській області.

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Де саме обмежують рух

Згідно з інформацією Державної служби із надзвичайних ситуацій, рух транспорту обмежують на таких ділянках:

автошлях М 06 Київ – Чоп;

автошлях Н 25 Городище – Рівне – Старокостянтинів.

Рішення запровадити обмеження ухвалили через зниження температури до 6 градусів морозу та опади.

Погода на Рівненщині: що відомо

У Рівненській області через негоду оголосили перший рівень небезпечності.

Упродовж 8 грудня в регіоні спостерігали туман та ожеледицю.

За інформацією синоптиків, поки на Рівненщині спостерігатимуть "мінусову" температуру.

На трасах Н-22 (Луцька траса) та Н-25 від Київ – Чоп в напрямку Здолбунова почали встановлювати снігозахисні щити вздовж доріг.

В низці українських областей вже 9 грудня очікують ожеледицю . Тому водіям варто бути обережними на дорогах.

Повний текст публікації у телеграмі:

Увага! Обмеження руху транспорту!

8 грудня за інформацією Служби автомобільних доріг у Рівненській області через несприятливі погодні умови (зниження температури повітря до 6 градусів морозу з опадами у вигляді дощу), з 19:30 обмежено рух великовагових транспортних засобів на автошляхах М 06 Київ – Чоп та Н 25 Городище – Рівне – Старокостянтинів в межах області.

Підрозділи ДСНС не залучають.