Через морози: в Україні послаблять обмеження на проїзд у громадському транспорті
Джерело:24 канал
В Україні послаблять обмеження проїзду у громадському транспорті, які діються у червоній зоні. Про таке послаблення просили мери українських міст.
Вакциновані не повинні страждати через невакцинованих, – Ляшко
У громадський транспорт дозволять пускати більше пасажирів. Про це міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив в ефірі одного з українських телеканалів.
Цікаво Дві області України покинуть червону зону, – Ляшко
Ми переходимо на такий етап, що пандемія стає пандемією невакцинованих людей і плюс вакциновані не повинні страждати через невакцинованих,
– заявив міністр.
Рішення про послаблення обмежень пов'язане з настанням холодів. Людям некомфортно довго стояти на зупинці, в очікуванні транспорту.
Зауважимо, у червоній зоні перевозити пасажирів у громадському транспорті можна лише на сидячих місцях. Крім того, у деяких регіонах, зокрема на Львівщині та в Києві, у транспорт пускають лише тих, хто має COVID-сертифікат, негативний ПЛР-тест або довідку про одужання від коронавірусу.
Ситуація з коронавірусом в Україні
- За добу 21 листопада COVID-19 підхопили 7 464 людини, серед них 579 – діти.
- Крім того, 10 540 хворих одужали, а 326 – на жаль, померли.
- Найбільше нових інфікованих виявили у Дніпропетровській області – 864.
- Щеплення проти коронавірусу за добу зробили лише 99 826 людей. Більшість з них повернулися по другу дозу.
- У червоній зоні перебувають 19 областей України. Однак Ляшко заявив, що у Львівській та Луганській областях ситуація стабілізувалася. Невдовзі вони покинуть список "червоних" регіонів.
- Послабити обмеження можуть і в Києві. Це анонсував Віталій Кличко.