Через негоду поїзди масово затримуються: які та на скільки

26 червня 2021 , 10:59
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Джерело:

фейсбук Укрзалізниці

В Україні різко погіршилась погода, від злив постраждали деякі міста на Заході. Через це поїзди масово затримуються – деякі на 1 годину, інші – на 3 та навіть 4.

Укрзалізниця оприлюднила список потягів, які не змогли 26 червня вчасно розпочати виконання рейсу через негоду.

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Поїзди, які затримуються 26 червня

  • №4 Ужгород — Запоріжжя (затримка склала 4 години 13 хвилин);
  • №232 Івано-Франківськ — Генічеськ (затримка склала 3 години);
  • №58 Ковель — Одеса (затримка склала 3 години);
  • №8 Чернівці — Київ (затримка склала 2 години);
  • №16 Рахів — Харків (затримка склала 1 годину 33 хвилини);
  • №141 Бахмут — Львів (затримка склала 1 годину 30 хвилин);
  • №98 Ковель — Київ (затримка склала 1 годину 24 хвилини);
  • №243 Київ — Рахів (затримка склала 1 годину 16 хвилин);
  • №146 Ужгород — Львів (затримка склала 50 хвилин);
  • №215 Черкаси — Ужгород (затримка склала 1 годину);
  • №13 Київ — Солотвино (затримка склала 1 годину);
  • №70 Львів — Маріуполь (затримка склала 38 хвилин);
  • №29 Київ — Ужгород (затримка склала 1 годину);
  • №49 Київ — Трускавець (затримка склала 1 годину);
  • №82 Київ — Ужгород (затримка склала 54 хвилини).

У компанії пасажирів просять слідкувати за повідомленнями, адже час затримки рейсів може змінюватися.

Негода у західних областях: що відомо

  • 25 червня у Львові пройшла сильна гроза, яку супроводжував штормовий вітер. Негода наробила чимало лиха – затопила вулиці та будинки, повалила дерева та електроопори.
  • Після цього потужні зливи та шквальний вітер накрили Рівне. Там стихія зривала покрівлю з дахів будинків, руйнувала огорожі та заливала вулиці водою. Дісталося і Прикарпаттю, дощі розмили там дорогу.
  • У Львівській області постраждала 1 людина, у Рівненській – 2, десятки будинків залишаються підтопленими.
  • Станом на ранок 26 червня без світла перебувають 811 населених пунктів у 9 областях. Рятувальники продовжують боротися з наслідками негоди.
Автор: Наталія Пристанська