Через негоду в Україні знеструмлені населені пункти в 5 областях
21 листопада 2021 , 09:00Читать новость на русском
Джерело:ДСНС
У центральних, північних та східних областях 20 листопада пронісся шквальний вітер, який повалив чимало дерев. Через негоду майже 100 населених пунктів залишилися без електроенергії.
Через негоду залишилися без електроенергії мешканці населених пунктів у Сумській, Чернігівській, Київській, Житомирській та Донецькій областях.
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Масштаби негоди
Загалом негода знеструмила 94 населених пункти. Найбільше їх на Сумщині.
- Сумська область – 30;
- Чернігівська – 25;
- Київська – 21;
- Житомирська – 15;
- Донецька – 3.
За даними ДСНС, до відновлення електропостачання залучили бригади обленерго цих регіонів.Зверніть увагу! На 21 листопада в Україні майже у всіх областях (крім Закарпаття і Криму) оголосили жовтий рівень небезпеки через можливий шквальний вітер швидкістю 15-20 метрів на секунду.
Негода в Україні: головне
- На Київщині негода 20 листопада не лише валила дерева, але і зривала металеві листи з дахів. Через це пошкоджені декілька автомобілів.
- У Сумській області вітер відірвав частину прапора біля фонтану "Садко". Його місцева влада пообіцяла відновити до кінця листопада.
- На Чернігівщині повалені дерева перекрили трасу М-01. Поліція спільно з рятувальниками розблокували рух та розчистили дорогу.
- У Харкові буревій повалив дерево на проїжджу частину в центрі міста, а в Полтаві через негоду дерево впало біля вокзалу.