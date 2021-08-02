Через негоду на Західній Україні затримуються 9 потягів: список

2 серпня 2021 , 09:42
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Джерело:

Укрзалізниця

Увечері 1 серпня у західних областях вирувала негода. Як наслідок, наступного дня затримується низка потягів на різних напрямках.

9 потягів не прибудуть вчасно в Україні, ще один – через негоду в Угорщині. Про затримку потягів та орієнтовний час очікування повідомила пресслужба Укрзалізниці. 

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Затримка потягів через негоду

Як повідомляють в Укрзалізниці, стався обрив контактної мережі. Щоправда, у якій саме області, там не уточнюють. Відтак затримуються міжобласні потяги, що курсують різними куточками країни.

Так, затримуються поїзди:

  • №244 Рахів – Київ (затримка 2 години 50 хвилин);
  • №44 Івано-Франківськ – Чернігів (затримка 2 години 50 хвилин);
  • №8 Чернівці – Київ (затримка 2 години 40 хвилин);
  • №34 Солотвино – Київ (затримка 2 години 20 хвилин);
  • №11 Львів – Одеса (затримка 2 години 20 хвилин);
  • №50 Трускавець – Київ (затримка 1 година);
  • №81 Ужгород – Київ (затримка 50 хвилин);
  • №358 Рахів – Київ (затримка 50 хвилин);
  • №25 Ужгород – Одеса (затримка 40 хвилин);

Також в Укрзалізниці повідомляють: через несприятливу погоду в Угорщині затримується безпересадковий вагон Відень – Київ. Його час очікування 5 годин 10 хвилин.

Затримки через ремонт

Окрім того, Укрзалізниця повідомляє про затримку потягів через поломку локомотива. Вона сталася у вантажному поїзді на ділянці Вільнянськ – Славгород. 

Відтак затримуються поїзди:

  • №81 Харків – Новоолексіївка (затримка 2 години 40 хвилин);
  • №9 Київ – Маріуполь (затримка 1 годину 20 хвилин).

Негода в Україні 1 серпня: наслідки

  • Україну ввечері 1 серпня накрила негода – вирувала гроза та сильний вітер. Найбільше постраждали західні області.
  • Через негоду без світла залишились понад 500 населених пунктів.
  • На Львівщині на ранок 2 серпня 298 населених пунктів залишаються знеструмленими, ще 90 – у Закарпатській області.
  • У Львові під час буревію сталася трагедія: на 20-річного хлопця та 18-річну дівчину впало дерево. Вони загинули на місці.
Автор: Вероніка Климська