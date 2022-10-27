Через нічні удари в Україні обмежили споживання електрики: де не буде світла
Джерело:Укренерго
Російські військові вночі 27 жовтня завдали чергового удару по енергетичні інфраструктурі України. Це призвело до обмеження споживання електрики в низці областей.
Унаслідок нічних ударів було пошкоджено обладнання магістральної мережі української енергосистеми в центральних областях. Відтак, саме в центральних регіонах України обмежили споживання електрики.
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У Києві обмежать споживання електрики
Диспетчерський центр Укренерго, щоб запобігти перевантаженню мережі надав операторам розподільчих мереж, обсяг, на який потрібно обмежити споживання електроенергії в:
- місті Києві,
- Київській області,
- Чернігівській області,
- Черкаській області,
- Житомирській області.
Надалі величина необхідного обмеження споживачів буде регулюватися залежно від поточної ситуації в енергосистемі. Наразі обмеження споживачів необхідні, щоб зменшити навантаження на мережі та уникнути повторних аварій після того, як інфраструктура була пошкоджена обстрілами росіян,
– повідомили в Укренерго.
Ворог атакував Київщину
- Пізно вночі під час повітряної тривоги Росія атакувала одну з громад Київської області. Прильоти сталися близько 1:50. Глава Київської ОВА Олексій Кулеба повідомив, що внаслідок прильоту сталася пожежа.
- За попередньою інформацією, унаслідок чергової атаки ворога немає жертв чи постраждалих. Кулеба зазначив, що наші сили ППО ліквідували ворожі повітряні об'єкти.
- Володимир Зеленський повідомив, що за весь час Росія випустила по Україні близько 400 дронів-камікадзе. Про це свідчать дані української розвідки.
- Щодня українські воїни збивають дрони-камікадзе, якими Росія тероризує нашу країну. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що за останню добу силами і засобами ППО було знищено 18 з 20 "шахідів". Як зазначив Залужний, дрони атакували критичну інфраструктуру України.
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