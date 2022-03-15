Через обстріл аеропорту Дніпра поранена одна людина

Росія обстріляла міжнародний аеропорт Дніпро. Внаслідок одна людина поранена.

Про це повідомили в прокуратурі Дніпропетровської області. Через авіаудари по аеропорту прокуратура відкрила справу за статтею "порушення законів та звичаїв війни".

Важливо Вночі ворог атакував аеропорт у Дніпрі: є масштабні руйнування

Що відомо про авіаудари по аеропорту

Вночі 15 березня ворог двома ракетними ударами атакував аеропорт у Дніпрі. За попередньою інформацією, летовище обстріляли з ракетних комплексів "Іскандер" Як наслідок, термінал аеропорту пошкоджений, а злітно-посадкова смуга – зруйнована.

Масштабні руйнування. Потрібно багато часу на відновлення,

– написав голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

Нагадаємо, що в області вже тричі за цю добу лунали сирени. Мешканцям Дніпра нагадують, що всі станції метрополітену в місті підходять для укриття людей під час авіанебезпеки.

Ранковий брифінг Арестовича за 15 березня