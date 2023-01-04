У Краматорську після ракетного удару постраждав енергетик ДТЕК

4 січня 2023, 10:14
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Джерело:

ДТЕК

Російські окупанти вкотре обстріляли Краматорськ. На жаль, внаслідок цього є постраждалий.

Внаслідок прильоту по Краматорську руйнувань зазнали приватні будинки. Також пошкоджені автомобілі.

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Через обстріли у Краматорську постраждав чоловік

Як стало відомо, у Краматорську від ракетного обстрілу під час виконання ремонтних робіт постраждав працівник ДТЕК Донецькі електромережі.

Його відправили до лікарні, компанія подбає про необхідне лікування,
– зазначили у ДТЕК.

У компанії наголосили, що нині робота енергетика – небезпечна, як ніколи. Але вони продовжують тримати енергетичний фронт.

Окупанти обстрілюють Донеччину: останні новини

  • 2 січня окупанти завдали два ракетні удари по Дружківці. Одна ракета вдарила по самому центру міста, відомо про 2 поранених. Іншою ракетою завдано удару по Яковлівці. Є влучання у технічні приміщення промислового підприємства. 
  • Також внаслідок обстрілу зруйновано льодову арену "Альтаїр". Цей майданчик став домівкою для хокейного клубу "Донбас" з 2014 року. Арена приймала чемпіонати України, міжнародні змагання та культурно-масові заходи.
  • Нагадаємо, що про обстріл Краматорська повідомив міський голова Олександр Гончаренко.
  • Згодом у Краматорській міськраді зазначили, що у приватному секторі відбулися аварійні відключення світла.

Автор: Софія Ковнір