У Краматорську після ракетного удару постраждав енергетик ДТЕК
4 січня 2023, 10:14Читать новость на русском
Джерело:ДТЕК
Російські окупанти вкотре обстріляли Краматорськ. На жаль, внаслідок цього є постраждалий.
Внаслідок прильоту по Краматорську руйнувань зазнали приватні будинки. Також пошкоджені автомобілі.
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Через обстріли у Краматорську постраждав чоловік
Як стало відомо, у Краматорську від ракетного обстрілу під час виконання ремонтних робіт постраждав працівник ДТЕК Донецькі електромережі.
Його відправили до лікарні, компанія подбає про необхідне лікування,
– зазначили у ДТЕК.
У компанії наголосили, що нині робота енергетика – небезпечна, як ніколи. Але вони продовжують тримати енергетичний фронт.
Окупанти обстрілюють Донеччину: останні новини
- 2 січня окупанти завдали два ракетні удари по Дружківці. Одна ракета вдарила по самому центру міста, відомо про 2 поранених. Іншою ракетою завдано удару по Яковлівці. Є влучання у технічні приміщення промислового підприємства.
- Також внаслідок обстрілу зруйновано льодову арену "Альтаїр". Цей майданчик став домівкою для хокейного клубу "Донбас" з 2014 року. Арена приймала чемпіонати України, міжнародні змагання та культурно-масові заходи.
- Нагадаємо, що про обстріл Краматорська повідомив міський голова Олександр Гончаренко.
- Згодом у Краматорській міськраді зазначили, що у приватному секторі відбулися аварійні відключення світла.