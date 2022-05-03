Через обстріл Львова низка поїздів Укрзалізниці прямуватиме із затримкою
3 травня 2022 , 21:22Читать новость на русском
Джерело:телеграм Львівської ОВА
3 травня російський ворог завдав ракетних ударів по Львову. Після вибухів у місті з'явились проблеми з електропостачанням.
Зараз стало відомо, що у зв'язку з ворожими обстрілами залізничних підстанцій, низка поїздів Укрзалізниці прямуватиме із затримкою. Про це повідомили у Львівській обласній військовій адміністрації.
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Низка поїздів Укрзалізниці прямуватиме із затримкою
Зокрема, затримано наступні поїзди на під'їзді до Львова:
- №4 Львів — Запоріжжя (затримується відправлення);
- № 25 Рахів — Одеса (+1 год);
- №49 Трускавець — Київ (+ 1 год 30 хв);
- №60 Чоп — Київ (+2 год);
- №12 Львів — Київ (затримується відправлення);
- №22 Трускавець — Харків (+3 год);
- №749 Київ — Івано-Франківськ (+1 год).
- №231 Дніпро — Львів (+3 год);
- №53 Дніпро — Одеса (+3 год);
- №75 Кривий Ріг — Київ (+2 год);
- №175 Запоріжжя — Жмеринка (+2 год);
- №85 Запоріжжя — Львів (+1,5 год);
- №37 Запоріжжя — Київ (+1,5 год).
В Укрзалізниці зазначили, що докладають максимум зусиль, щоб скоротити відставання потягів від графіка руху.Нагадаємо, оперативний перелік затримок публікується на uz-vezemo.com
Що відомо про удари по Львову:
- По Львівщині завдали ракетних ударів. Вибухи було чутно під час повітряної тривоги, яку оголосили майже по всій Україні.
- Перше повідомлення про це з'явилось у телеграм-каналі "єТривога" о 20:24 3 травня, згодом інформацію підтвердили також мер Львова та очільник Львівської ОВА.
- Через це в частині міста є перебої з електропостачанням. Як заявив мер Львова, внаслідок ракетного удару, завданого російськими окупантами, в місті пошкоджено 3 електропідстанції.
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