Через обстріл окупантів майже пів сотні населених пунктів залишились без води

Проросійські найманці на окупованому Донбасі продовжують свої провокації. Так, через їхні інтенсивні обстріли зранку пошкоджений Південний підйом Карлівського водосховища.

Обстріл стався о 5 годині ранку, а з 9 ранку припинили подачу води. Місцевий водоканал проводить ремонтні роботи, скільки вони триватимуть не відомо.

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Люди сидять без води

У міськраді Селидового радять мешканцям запастись водою і поділитися інформацією з родичами та друзями.

Під час обстрілу постраждала насосна станція першого підйому Південнодонбаського водопроводу. Боєприпаси пошкодили 2 трансформатори.

Подача води зупинена на 4 фільтрувальні станції: Карлівську, Великоанадольську, Старокримські номер 1, номер 2. При цьому без води залишились 47 населених пунктів, серед яких і місто Маріуполь. Його фільтрувальні станції перевели на водопостачання зі Старокримського водосховища.

Тим часом окупанти знову розповсюджують фейки. Вони у звичному їм дусі запевняють, що вибух нібито був диверсією "Правого сектору".

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У ДСНС також підсумували ситуацію за минулу добу

Протягом минулої доби у зоні ООС підрозділи ДСНС для попередження НП, гасіння пожеж та ліквідації інших небезпечних подій здійснили 17 виїздів. Оперативно відреагували при цьому на 16 небезпечних подій. Ліквідували 6 пожеж. Обстежили 7 гектарів території і знешкодили півтори тисячі вибухонебезпечних предметів,

– розповів пресофіцер ДСНС Олександр Хорунжий.

Провокації окупантів

На окупованому Донбасі триває загострення. Останніми днями окупанти влаштовують диверсії, обстріли та провокації. У всьому звинувачують Україну.

У Офісі Президента заявляють, що ситуація під контролем. Збройні сили України наголошують, що не стріляють у мирне населення, це провокація бойовиків.

Також за останню добу терористи вбили українського військового, а загалом порушували тишу 900 разів.

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