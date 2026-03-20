Найбільше поки що зростають ціни на газ у Європі. Вони буквально за добу зросли вдвічі. Про це заявив Віталій Портников.

Ця тенденція може зберігатися. Ще б пак, адже відсутність на ринку газових запасів Катару може змінити всю сутність міжнародної торгівлі. І це на тлі досі перекритої Ормузької протоки.

Але тут цікавим є не сам факт енергетичної кризи, в яку стрімко занурюється світ, а реакція американського президента Дональда Трампа. Вона демонструє, що політик спочатку ухвалює якісь рішення, а вже потім замислюється про їхні наслідки. Так Трамп несподівано засудив ізраїльські удари по родовищу "Південний Парс", сказавши, що нічого про них не знав, що Ізраїль зробив це зі злості і більше такого робити не має. Іран, мовляв, не має бити у відповідь по енергетичних запасах Катару, бо інакше Трамп знищить всі енергетичні запаси Ірану.

Твердження про те, що американський президент не був поінформований про дії Ізраїлю, також повторив воєнний міністр США Піт Гегсет. Все це – і твердження Трампа, і твердження Гегсета – брехня. США та Ізраїль діють у коаліції, а ізраїльські чиновники підкреслюють, що США допомагали Ізраїлю координувати удари по іранських енергетичних об'єктах.

Тож це було рішення Трампа, який вирішив у такий спосіб залякати іранців, а коли усвідомив, що вони можуть завдати у відповідь набагато серйознішого для світової економіки удару, перелякався і почав перекладати провину на ізраїльтян. Це вже відбувалося неодноразово під час цієї воєнної кампанії.

Але очевидно, що ані в Ірані, ані в арабських країнах цим заявам Трампа ніхто не вірить, тим більше, що ізраїльтяни не бояться їх спростовувати, перекладаючи відповідальність на Трампа. Не менш дивовижною, ніж реакція американського президента та його воєнного міністра, є реакція міністра фінансів США Скотта Бессента, який, очевидно, взагалі не розуміє, що робити у ситуації великої енергетичної кризи.

Трамп і Бессент вже розблокували енергетичні санкції проти Росії, у такий спосіб стріляючи собі в ногу. Адже тоді Володимир Путін отримує додаткові можливості для поповнення власного бюджету і може ігнорувати бажання Трампа щодо завершення російсько-української війни і таким чином щодо відновлення економічних взаємин між США та Росією, на яке продовжують сподіватися Трамп та його оточення.

Хоча про які інвестиції ми зараз говоримо на тлі руйнування таких можливостей у самої Саудівської Аравії, в столиці якої звучать вибухи, а не заяви можливих інвесторів до американських фондів, які розпоряджаються майбутнім розвитком США.

Тепер Бессент говорить про скасування санкцій проти іранської нафти, яка, як і російська, перебуває у морі, і яку Іран не мав можливості продати. Міністр фінансів США говорить, що тепер Штати можуть дозволити продати цю нафту, щоб зменшити ціни на сировину, яка продовжує зростати і створювати нові економічні проблеми.

Але Бессент не відповідає на найголовніше питання: хто буде отримувати гроші від продажу цієї нафти? Якщо це буде Ісламська Республіка, яка зможе поповнювати свій бюджет і виробляти нові ракети та безпілотники, то, може, дійсно ціна на нафту дещо знизиться. Але можливості Ірану знищувати американські воєнні об'єкти, вбивати американських військових і бити по Ізраїлю та країнах Перської затоки збільшаться і будуть пролонговані у часі. А кожен новий день війни буде заглиблювати світ у велику економічну і енергетичну кризу, якою б не була ціна на нафту.

Ми спостерігаємо за зусиллями некомпетентної адміністрації, яка, намагаючись загасити пожежу в одному місці, викликає новий вибух в іншому, а потім з новою каністрою біжить до цього нового місця і виявляється, що намагається полити його не водою, а паливом, що призводить тільки до посилення кризи.

Коли Трамп ухвалив рішення про знищення терористичного режиму іранських аятол, то не мав жодного поняття, як буде розвиватися ситуація. Він спирався на некомпетентні прогнози щодо швидкого закінчення війни і готовності аятол домовлятися зі США у разі ліквідації Алі Хаменеї.

Тепер, коли реальність виявилася абсолютно далекою від очікувань, просто не усвідомлює, що йому робити, і кожного дня ухвалює нове рішення, яке погіршує ті самі помилки, які були зроблені адміністрацією за ці 20 днів.

І якщо наступні 20 днів пройдуть із таким самим коефіцієнтом нерозуміння ситуації, як і попередні, то США увійдуть у багатомісячну або навіть багаторічну війну на Близькому Сході, яка буде супроводжуватися світовою кризою економіки, енергетики і безпеки з непередбачуваними наслідками не тільки для нашої країни і європейських країн, але й для самих США.

Це буде той самий тест на виживання цивілізованого світу, який обов'язково мав відбутися під час другого перебування Трампа в Овальному кабінеті. Зараз дуже важливо, щоб цей тест не закінчився Третьою світовою війною з ймовірним використанням ядерної стратегічної зброї ворогами, які тільки будуть радіти послабленню можливостей США.

Мовиться не тільки про інтереси Ірану, який хоче занурити у середньовіччя весь Близький Схід і готовий підпалити все навколо заради збереження власного режиму, але й про інтереси Росії та Китаю, які за допомогою цієї війни сподіваються зменшити вплив США у світі.

Ну і кожен ще вирішує свої завдання. Росія хоче скористатися цією енергетичною кризою заради війни проти нашої країни. А Китай вже хижим оком поглядає на Тайвань з його економічними ресурсами і моделлю вільного китайського суспільства у порівнянні з комуністичним режимом у Пекіні.