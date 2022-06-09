Через обстріли на Харківщині спалахнули пожежі: моторошні фото й відео

9 червня 2022 , 13:28
Читать новость на русском

Джерело:

телеграм-канал "Труха"

Росіяни продовжують свою підлу тактику звірячих обстрілів українських населених пунктів. Під чергову атаку потрапила Харківська область.

Після обстрілу російських окупантів у Харківській області почалася сильна пожежа. Там загорівся ліс на території Балаклійського району.

До теми У Харкові під час тривоги пролунали вибухи та спалахнула пожежа

Вогонь несе небезпеку

Очевидці кажуть, що пожежа небезпечно наблизилася до одного з населених пунктів області. 

А через обстріли міста Харкова ввечері 8 червня у місті згодом повністю зник телевізійний сигнал. Тепер же, крім воєнних дій, люди можуть постраждати ще й від вогню. Зокрема, совиться про загорання під Балаклією.

Пожежа на Харківщині через обстріли росіян: дивіться відео

У вікнах місцевих видно дим: дивіться відео

На фото та відео людей видно великі клубки диму сірого кольору. Вони вкрили майже все небо й здіймаються все вище і вище.

Пожежа на Харківщині / Фото з місцевих телеграм-каналів

Росія обстрілює Україну

  • Увечері 8 червня Харків потрапив під черговий ворожий обстріл. Після цього в місті почались пожежі. Спалахнув вогонь у будівлях кафе, продовольчого магазину та шкільній бібліотеці у Новобаварському районі Харкова. Часткових пошкоджень також зазнала будівля школи. Попередньо відомо, що внаслідок російської атаки загинули 2 особи, а ще 4 – зазнали травм. Загальна площа пожеж склала біля 500 квадратних метрів. Для її ліквідації задіяли 9 одиниць пожежно-рятувальної техніки та 50 надзвичайників.
  • У ніч на 9 червня збройні сили Росії завдали ракетного удару по Житомирщині, внаслідок чого є пошкодження будівлі. Повідомляється, що загиблих та постраждалих немає. Насмілились стріляти у житловий будинок в місті Новоград-Волинський. Влада припускає, що ракету могли випустити з літака з території Білорусі. Загалом прикордоння на Півночі країни значно потерпає від обстрілів. Адже таким чином Росія тримає наші підрозділи тут, щоб їх не перекинули на підсилення на Сході.
  • Нема спокою від обстрілів й на Півдні. Наприклад, Віталій Кім розповідав, що ситуація на Миколаївщині зараз небезпечніша, аніж 2 тижні тому. Вороги накривають обласний центр потужними обстрілами. Тепер росіяни застосовують не лише РСЗВ, а й ствольну далекобійну артилерію.

Більше інформації про ракетні удари по Харкову: дивіться відео

 

Автор: Оксана Княжик