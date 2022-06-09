Через обстріли на Харківщині спалахнули пожежі: моторошні фото й відео

Росіяни продовжують свою підлу тактику звірячих обстрілів українських населених пунктів. Під чергову атаку потрапила Харківська область.

Після обстрілу російських окупантів у Харківській області почалася сильна пожежа. Там загорівся ліс на території Балаклійського району.

До теми У Харкові під час тривоги пролунали вибухи та спалахнула пожежа

Вогонь несе небезпеку

Очевидці кажуть, що пожежа небезпечно наблизилася до одного з населених пунктів області.

А через обстріли міста Харкова ввечері 8 червня у місті згодом повністю зник телевізійний сигнал. Тепер же, крім воєнних дій, люди можуть постраждати ще й від вогню. Зокрема, совиться про загорання під Балаклією.

Пожежа на Харківщині через обстріли росіян: дивіться відео

У вікнах місцевих видно дим: дивіться відео

На фото та відео людей видно великі клубки диму сірого кольору. Вони вкрили майже все небо й здіймаються все вище і вище.

Пожежа на Харківщині / Фото з місцевих телеграм-каналів

Росія обстрілює Україну

Увечері 8 червня Харків потрапив під черговий ворожий обстріл. Після цього в місті почались пожежі. Спалахнув вогонь у будівлях кафе, продовольчого магазину та шкільній бібліотеці у Новобаварському районі Харкова. Часткових пошкоджень також зазнала будівля школи. Попередньо відомо, що внаслідок російської атаки загинули 2 особи, а ще 4 – зазнали травм. Загальна площа пожеж склала біля 500 квадратних метрів. Для її ліквідації задіяли 9 одиниць пожежно-рятувальної техніки та 50 надзвичайників.

У ніч на 9 червня збройні сили Росії завдали ракетного удару по Житомирщині, внаслідок чого є пошкодження будівлі. Повідомляється, що загиблих та постраждалих немає. Насмілились стріляти у житловий будинок в місті Новоград-Волинський. Влада припускає, що ракету могли випустити з літака з території Білорусі. Загалом прикордоння на Півночі країни значно потерпає від обстрілів. Адже таким чином Росія тримає наші підрозділи тут, щоб їх не перекинули на підсилення на Сході.

Нема спокою від обстрілів й на Півдні. Наприклад, Віталій Кім розповідав, що ситуація на Миколаївщині зараз небезпечніша, аніж 2 тижні тому. Вороги накривають обласний центр потужними обстрілами. Тепер росіяни застосовують не лише РСЗВ, а й ствольну далекобійну артилерію.

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