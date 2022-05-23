Через обстріли Харкова 22 травня двоє людей отримали поранення

Росіяни продовжують обстрілювати мирні українські міста по всій території. Та найбільше продовжують потерпати ті, які розташований близько до активних бойових дій.

Одним із міст, які потерпають від обстрілів є Харків. Збройні Сили України відсунули ворога подалі, обстрілів поменшало, але вони досі є.

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Поранені під час однієї з атак

Російські окупанти вдень 22 травня вчергове обстріляли кілька районів Харкова. Мовиться про Київський район, Північну Салтівку та Велику Данилівку.

На жаль, через ці обстріли російських загарбників є ті, хто зазнав поранень. У Харківській обласній військовій адміністрації заявили, що поранено двоє людей.

Саме це доводить, що не варто в жодному разі нехтувати сигналами повітряної тривоги, коли вони є. Слід обов'язково йти в безпечне місце. Таким чином можна уникнути небезпеки та зберегти собі життя та здоров'я.

Останні обстріли українських міст

Глава Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов заявляв, що у Харкові, на жаль, ще долітають російські ракети в будь-який район міста. Найінтенсивніше окупанти гатять по півночі та північно-східному напрямку області. В окремих населених пунктах області ще тривають бойові дії. Нагадаємо, що ЗСУ на цьому напрямку чинять контрнаступальні дії, щоб вигнати ворога.

Вже вдруге потерпає від російських ракет містечко Малин Житомирської області. І 22 травня ракета там влучила у залізничну станцію. Малин обстріляли крилатими ракетами російської армії. Точна їх кількість невідома. Внаслідок атаки одна людина загинула. Також є поранені, це працівники залізничної станції.

Дуже інтенсивно ворог гатить по Луганській області. Регіон російські окупанти просто рівняють із землею. Спочинку від своїх ракет вони не дають навіть на годину. Та попри масовані обстріли українській владі та військовим вдається проводити евакуацію місцевого населення, щоб вони були у безпеці. Глава Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомляв, що у Сєвєродонецьку, Лисичанську та Білогорівці зараз дуже гаряче.

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