Через обстріли на Київщині спалахнув офіс супермаркетів ФОРА та АТБ
28 лютого 2022 , 10:21Читать новость на русском
Джерело:ДСНС
Російські військові обстріляли селище Бородянка Київської області. Через це там виникла пожежа в офісі супермаркетів АТБ та ФОРА.
На місці події працюють рятувальники. Вони намагаються ліквідувати пожежу.
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За попередніми даними, жертв та постраждалих немає.
Зауважимо, вночі проти 28 лютого окупанти атакували Чернігів. Снаряди влучили у дитячий садочок та магазин. Унаслідок обстрілу виникла пожежа. На її ліквідацію виїхали 5 рятувальників. На ліквідацію вогню у садочку вогнеборці не могли виїхати, оскільки росіяни продовжували обстріли.
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