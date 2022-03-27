Через обстріли на Луганщині масово горять ліси

Через обстріли російських окупантів на Луганщині масово горить лісова підстилка та суха трава. Рятувальники не встигають.

Палало близько 15 гектарів, розповів голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Важливо "Гинуть тваринки": рятувальники вкотре просять українців не палити траву

Велика пожежа виникла в одному з господарств у Кремінній. Надзвичайники її ліквідували.

Гайдай просить людей не палити траву

Чиновник звернувся до жителів Луганщини та закликав у жодному разі не палити суху траву. Це зараз може сильно нашкодити.

ДСНС не встигають гасити, нам зараз вистачає шкоди від орків. Будьмо обережними та свідомими!

– наголосив Гайдай.

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