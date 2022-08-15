Все почалося з царьова, – активістка про ймовірну співпрацю влади Марганця з кремлем

російські окупанти ледь не щодня обстрілюють Дніпропетровську область, зокрема Нікополь та Марганець, з тимчасово окупованої території Запоріжжя.

Попри постійні обстріли, Марганецька територіальна громада досі немає статусу громади, розташованої у зоні бойових дій, хоч це суттєво допомогло б місцевих мешканцям. Про це 24 каналу розповіла громадська діячка Юлія Бонд.

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Влада Марганця виступає проти отримання статусу громади, розташованої у зоні бойових дій

За її словами, місцева влада не робить жодних кроків назустріч отримання цього статусу. Через це марганецьких депутатів та чиновників підозрюють у співпраці з росією.

Активістка пояснила, що мером Марганця є Геннадій Боровик – висуванець від партії "ОПЗЖ". Крім того, найбільша фракція у міській раді – у ексрегіоналів. Однак про ймовірність того, що влада у Марганці чекає на "рускій мір", почали говорити раніше.

Усе почалося ще з царьова – одіозного колаборанта. Я не хочу стверджувати, що це співпраця з росією, але через те, що вони (влада ОТГ – 24 канал) виступають проти надання статусу громади, розташованої у зоні бойових дій, ми припускаємо, що це можливо,

– зауважила Юлія Бонд.

Вона додала, що є й інші припущення – до прикладу, влада блокує рішення щодо надання громаді відповідного статусу через бажання й далі безперешкодно "дерибанити" місцевий бюджет та займатися корупційною діяльністю.

Самі ж депутати пояснюють своє рішення тим, що цей статус нібито суттєво скоротить надходження до місцевого бюджету, а це паралізує роботу місцевих служб. Місцеві жителі ж вважають ці аргументи безглуздими, адже десятки громад в Україні, маючи такий статус, функціонують навіть на лінії фронту, зберігають бюджет та забезпечують роботу комунальників.

Чому Марганецькій громаді необхідний такий статус

Громадська діячка пояснила, що статус громади, розташованої у зоні бойових дій, насамперед забезпечує матеріальну підтримку її мешканцям, що стають внутрішньо переміщеними особами. Крім того, це дає підстави для того, щоб діти ВПО могли піти в школи та садочки на нових місцях.

Наразі місцеві, які через обстріли евакуюються з міста, не отримають статус ВПО. Через це, до прикладу, багатодітні сім'ї та малозабезпечені громадяни просто не можуть виїхати, адже не отримують жодної допомоги.

Активістка Юлія Бонд пояснила, чому жителі Марганця вимагають статус громади зони бойових дій: дивіться відео

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