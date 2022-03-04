Через обстріли окупантів на Запорізькій АЕС виникла пожежа

Російські окупанти продовжують вести цинічний обстріл міста Енергодар. Через атаки ворога на Запорізькій АЕС виникла пожежа.

Про це 4 березня о 01:38 повідомив представник пресслужби атомної електростанції Андрій Туз.

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У результаті обстрілів військами Росії у бік Запорізької АЕС виникла пожежа,

– сказав він.

Андрій Туз в ефірі телеканалу "Рада" поінформував, що атаки ведуться з важкої техніки. Вороги стріляють по атомній станції, снаряди потрапляють по блоках. З його слів, існує реальна загроза ядерній небезпеці.

Він наголосив, що потрібно припинити вогонь й усунути наслідки. Однак якщо обстріли продовжаться, то наслідки можуть бути жахливі. Вони вийдуть далеко за межі України. До ефіру радяційний стан був у нормі.

"Персонал зробить усе, щоб не сталося аварії, але ми розуміємо, як у такій ситуації можуть розвиватися події", – додав представник пресслужби Запорізької атомної електростанції.

Своєю чергою мер Енергодара Дмитро Орлов записав відеозапис-звернення до російських окупантів з вимогою негайно перестати обстрілювати у притул Запорізьку АЕС.

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