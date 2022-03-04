Через обстріли російських військ не працюють 13 газорозподільних станцій
Джерело:Оператор ГТС України
Без газопостачання перебувають десятки міст та селищ України з сотнями тисяч споживачів. Загалом не працюють 13 газорозподільних станцій Оператора ГТС України.
Без газопостачання, зокрема, – Ірпінь, Бородянка, Гостомель, Стоянка, Вознесенськ, частина Чернігова, Ізюм, Бражківка, Сиротино, Краснопопівка, Донське, Новотроїцьке, Пристань, Олешки. Також така ситуація – у багатьох інших на лінії вогню.
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Критична ситуація – у Щасті
Критична ситуація у місті Щастя. На межі зупинки газопостачання і до міста Торецьк. Там вже зупинили газорозподільну інфраструктуру котельна та хлібозавод.
Вночі 4 березня через потрапляння снаряду було пошкоджено побутову нитку газогону біля Сєвєродонецьк, через це в місті також припинено газопостачання.
Атаки на критичну інфраструктуру України продовжуються. Мета військ окупантів – створити гуманітарну катастрофу.