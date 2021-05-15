Обстріли в Секторі Гази: загинули цивільні, серед них – діти

Випущена по Сектору Гази ракета влучила в табір, де жили палестинські біженці. Відомо, що загинули щонайменше 10 цивільних. Серед них кілька дітей.

Про потрапляння ракети у табір біженців в Секторі Гази повідомляють палестинські ЗМІ. Вони також розповіли про кількість жертв.

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Обстріл Сектору Гази

Внаслідок потрапляння ракети загинуло до 10 людей, серед який були діти. Палестинські ЗМІ також стверджують, що деякі біженці опинились під завалами будівлі у таборі Аль-Шаті У обстрілах звинувачують Армію оборони Ізраїлю.

Ізраїльська армія не коментувала цю ситуацію. Однак раніше Ізраїль стверджував, що кілька випадків жертв серед цивільного населення в Газі були викликані невдачею палестинських ракет. Крім того, країна звинувачує терористичні групи в запуску ракет в густонаселені цивільні райони Ізраїлю.

Згодом медики з Сектору Гази повідомили про загибель 10 людей внаслідок ізраїльського авіаудару в таборі біженців Аль-Шаті. Відомо, що загинули 8 дітей та 2 жінки з однієї родини Абу Хатаб.

Натомість, у Армії Оборони Ізраїлю повідомили, що за ніч знищили десятки об'єктів у Секторі Гази. Зокрема, мовиться про численні позиції місць запуску ракет. Серед них були також далекобійні пускові установки, що використовувались для обстрілу Єрусалиму.

Вони також завдали удару по складу зброї, по військово-морських силах ХАМАС та інших військових об'єктах угруповання ХАМАС.

Коротко про боротьбу між Ізраїлем та Палестиною

Конфлікт між країнами відновився на початку травня через те, що Ізраїль хотів виселити палестинців зі Східного Єрусалиму. Внаслідок протестів постраждали понад дві сотні людей.

Після цього почались обстріли між палестинським угрупованням ХАМАС та Армією оборони Ізраїлю. Жертви є з обох сторін.

12 травня президент США Джо Байден поговорив телефоном із прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньяху та повідомив, що Ізраїль має право захищатися, але ситуацію треба врегулювати оперативно.