Через обстріли ворога без газу залишаться понад 90 тисяч абонентів на Київщині
6 березня 2022 , 22:28Читать новость на русском
Джерело:"Інтерфакс-Україна"
Російський агресор завдає шкоди інфраструктурі України, через що виникають проблеми в цивільних. Тільки на Київщині без газу понад 90 тисяч абонентів.
Унаслідок обстрілів окупантів фіксують численні пошкодження розподільних мереж. У Київській області зупинили роботу шести газорозподільних станцій.
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Відключені ГРС:
- "Ірпінь"
- "Ворзель"
- "Блисковиця"
- "Стоянка"
- "5 (Гостомель, заводи)"
- "Чайка".
Повідомляється, що без газу – 96 тисяч абонентів у Київській області. Через активні бойові дії ремонтники не можуть ліквідувати пошкодження.
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