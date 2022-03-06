Через обстріли ворога без газу залишаться понад 90 тисяч абонентів на Київщині

6 березня 2022 , 22:28
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Джерело:

"Інтерфакс-Україна"

Російський агресор завдає шкоди інфраструктурі України, через що виникають проблеми в цивільних. Тільки на Київщині без газу понад 90 тисяч абонентів.

Унаслідок обстрілів окупантів фіксують численні пошкодження розподільних мереж. У Київській області зупинили роботу шести газорозподільних станцій.

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Відключені ГРС:

  • "Ірпінь"
  • "Ворзель"
  • "Блисковиця"
  • "Стоянка"
  • "5 (Гостомель, заводи)"
  • "Чайка".

Повідомляється, що без газу – 96 тисяч абонентів у Київській області. Через активні бойові дії ремонтники не можуть ліквідувати пошкодження.

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Автор: Михайло Гема