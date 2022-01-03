Через Омікрон: англійських учнів зобов'яжуть відвідувати школу в масках

3 січня 2022 , 01:45
Читать новость на русском

Джерело:

BBC

Учні по всій Великій Британії мають носити маски. Звісно, після повернення з новорічних канікул до шкіл.

Останньою частиною Королівства, де раніше цього зобов'язання не вводили, була Англія. Тепер, як заявили в уряді, це зміниться.

Варто знати Омікрон в Україні: у МОЗ оцінили ймовірність введення локдауну

У школах Англії також маски для учнів стануть обов'язковими

Держсекретар із питань освіти Великої Британії Надхім Захаві заявив, що по всій країні учні під час уроків мають бути у захисних масках. Досі Англія була єдиною частиною Об'єднаного Королівства, у якій цю вимогу не вводили.

  • Зміни запроваджують одразу після закінчення новорічних канікул.
  • Маски треба буде носити у приміщеннях навчальних закладів, враховуючи класи, бібліотеки й навіть коридори.
До слова: з березня по травень 2021 року у країні такі вимоги вже діяли. Та є нюанс – вчителям можна маски не надягати.

Зверніть увагу:

Відео до теми: Данілов припустив, коли чекати нову хвилю COVID-19 в Україні зі штамом Омікрон

 

Автор: Олесь Друкач