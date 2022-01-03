Через Омікрон: англійських учнів зобов'яжуть відвідувати школу в масках
3 січня 2022 , 01:45Читать новость на русском
Джерело:BBC
Учні по всій Великій Британії мають носити маски. Звісно, після повернення з новорічних канікул до шкіл.
Останньою частиною Королівства, де раніше цього зобов'язання не вводили, була Англія. Тепер, як заявили в уряді, це зміниться.
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У школах Англії також маски для учнів стануть обов'язковими
Держсекретар із питань освіти Великої Британії Надхім Захаві заявив, що по всій країні учні під час уроків мають бути у захисних масках. Досі Англія була єдиною частиною Об'єднаного Королівства, у якій цю вимогу не вводили.
- Зміни запроваджують одразу після закінчення новорічних канікул.
- Маски треба буде носити у приміщеннях навчальних закладів, враховуючи класи, бібліотеки й навіть коридори.
Зверніть увагу:
- Упродовж грудня 2021 кількість нових випадків інфікування коронавірусом у Великій Британії зростала дуже швидко. Наприклад, 29 та 30 грудня повідомляли щодня про майже 200 тисяч нових хворих.
- Станом на 31 грудня саме в Англії зафіксували 212 тисяч випадків Омікрону із 247 тисяч усіх нових інфікованих у Британії.
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