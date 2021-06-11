"Назавжди у наших серцях": через онкологічне захворювання помер ветеран АТО Медінцев

Учасник АТО з Ковеля Іван Медінцев пішов з життя. Герой тривалий час боровся з раком лімфатичної системи.

До лав армії Медінцева мобілізували ще у 2014 році під час першої хвилі мобілізації. Злоякісне новоутворення на шиї у воїна діагностували у 2016 році.

Зауважте На Київщині помер військовий Руслан Шустров, якого поранили у 2020 році

Військовий пройшов 6 курсів хімієтерапії і пережив променеву терапію. Однак згодом стався рецидив. Хвороба перейшла у 4-у стадію. Воїн лікувався у Білорусі.

Про смерть воїна повідомив керівник Волинського обласного осередку спілки учасників бойових дій в АТО "Побратими України" Юрій Ганджала.

Сьогодні трагічний день, на жаль, передчасно пішов з життя у вічність наш побратим Іван Медінцев.

Найщиріші співчуття родині та вічна пам'ять Івану. Ти назавжди залишишся в наших серцях,

– заявив Ганджала.

Медінцев був одружений та виховував маленького сина.