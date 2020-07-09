Через пасажирів без захисних масок у вагоні приміський поїзд 8 липня майже на годину затримався в дорозі на Харківщині. Довелося залучати навіть поліцію.

Мовиться про приміський поїзд №6015 Козача Лопань – Харків. Він прибув на кінцеву станцію із затримкою у 49 хвилин, повідомили в Укрзалізниці.

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Пасажирів без захисних масок виявили під час посадки в поїзд на станції "Дергачі". На зауваження та роз’яснення залізничників пасажири не реагували. Ігнорували і нагадування по гучномовцю про необхідність користуватися масками. Тож провідники викликали на місце поліцію.

Що зробила поліція

Правоохоронці провели роз’яснювальну роботу з порушниками. Це подіяло, проте через інцидент постраждали інші пасажири, адже потяг простояв на станції "Дергачі" 51 хвилину. Тож на кінцеву станцію "Харків-Пасажирський" потяг прибув із затримкою у 49 хвилин.

Ситуація з карантином на Харківщині

Укрзалізниця нагадала, що наразі Харківщина входить до переліку областей, які не відповідають всім необхідним критеріям для послаблення карантину. За добу 8 липні на Харківщині зафіксували 55 нових випадків коронавірусу. Загалом з початку пандемії в області занедужала 2521 людина.