Через підозру у держзраді: суд арештував скандального блогера Гліба Ляшенка

Галицький районний суд Львова у четвер, 31 березня, обрав запобіжний захід 33-річному скандальному блогеру Глібу Ляшенку. Його підозрюють у державній зраді через проросійські публічні висловлювання.

Як повідомили в СБУ Львівщини, підозрюваний неодноразово поширював у соцмережі антиукраїнську пропаганду та схвалював агресію Росії проти України.

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30 березня йому оголосили підозру у державній зраді, яка передбачає покарання від 10 до 15 років тюрми. А вже 31 березня блогера арештували з правом внесення 4 мільйони гривень застави.

Відомо, що СБУ провела лінгвістичні експертизи, які встановили, що псевдоексперт умисно посягав на суверенітет нашої держави.

Окрім цього, він займався дискредитацією державної політики та умисно нівелював події на сході України. Зафіксовано, що таку інформаційну пропаганду вдало використовували російські медіа для виправдання злочинних дій Російської Федерації щодо України,

– повідомили в СБУ Львівщини.

Чим "прославився" скандальний блогер

Блогер та політичний коментатор Гліб Ляшенко родом з міста Енергодар, піарив Медведчука, Рабіновича та партію "ОПЗЖ". Часто навідувався в студію прокремлівських шоу на медведчуківських каналах.

Після їх закриття, Ляшенко почав світитися у російських медіа.

У своїх дописав блогер виправдовував російську агресію та дії Росії, а також пропонував Україні капітулювати.

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