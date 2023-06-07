Проблеми з водою і світлом: як підрив Каховської ГЕС вплине на ситуацію в Україні

Російський теракт на Каховській ГЕС позначиться на рівні води на інших українських гідроелектростанціях. Унаслідок цього може виникнути дисбаланс в енергосистемі.

Міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що, попри те, що Каховська ГЕС після окупації не видавала електроенергії в систему, прорив порушив цілісність усього гідровузла. Відповідно, є ризик, що гідроенергетика, яка балансувала українську енергосистему, не зможе працювати на необхідну потужність.

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ЄС готовий підтримати Україну у питанні збільшення імпорту електроенергії

"У зв’язку з цим ми розраховуємо на підтримку партнерів та збільшення пропускних спроможностей для нарощування імпорту електроенергії до 2 ГВт", – зазначив Герман Галущенко.

Також важливе питання необхідність повного відновлення енергооб’єктів, які будуть зруйновані через підрив і спричинену ним повінь.

Мовиться про мережі, генеруючі потужності, лінії електропередачі. Це потребуватиме колосальних ресурсів, тому Україна також розраховуватиме на підтримку партнерів.

Єврокомісарка Кадрі Сімсон зазначила, що європейська сторона готова підтримати Україну у питанні збільшення імпорту електроенергії, а також посилити тиск на Росію.

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Міністерка енергетики США Дженніфер Ґренгольм наголосила, що Сполучені Штати готові надати додаткову допомогу у зв’язку з катастрофою на Каховській ГЕС.

Україні потрібно перекрити спрацювання Каховського водосховища

. Міненерго ініціюватиме звернення до Міжнародного агентства з відновлюваних джерел енергії (IRENA) щодо виключення Росії з організації.

Генеральний директор Укргідроенерго Ігор Сирота в інтерв'ю DW заявив, що потрібно перекрити спрацювання Каховського водосховища, аби забезпечити водою населення.

Він заявив, що вже готуються рішення, які будуть потрібні для відновлення греблі.

Ми провели термінову нараду з проєктним інститутом "Укргідропроєкт", з фахівцями і готуємо рішення, що потрібно буде для відновлення греблі: які механізми потрібні будуть, які матеріали, скільки часу нам буде потрібно, щоб якомога швидше перекрити греблю, щоб потім з верхніх водосховищ, де ми зараз будемо максимально накопичувати воду, аби можна було спрацювати і наповнити Каховське водосховище,

– сказав він.

За його словами, протягом 3–4 днів проєктний інститут розробить попередні проєктні рішення, щоб перекрити спрацювання Каховського водосховища.

"Бо, в першу чергу, треба забезпечити водою населення, а потім паралельно виконувати технічні завдання для побудови нової станції", – додав Ігор Сирота.

Наслідки трагедії будуть зрозумілі десь за тиждень

Президент Володимир Зеленський під час пресконференції з журналістами заявив, що наслідки підриву росіянами греблі Каховської ГЕС будуть зрозумілі після того, як почне сходити вода.

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Нам зрозуміло, що буде затоплено від 35 до 70 населених пунктів. Ми розуміємо, що будуть великі проблеми щодо підвозу питної води. Будуть великі проблеми з питною водою навіть там, де не затоплено. В усьому регіоні: в Дніпропетровському, Запорізькому і Херсонському авжеж,

– сказав глава держави.

За його словами, наслідки трагедії будуть зрозумілі десь за тиждень. "Простою мовою, коли піде вода. Буде зрозуміло, що там залишилося, що буде далі", – додав він.

Зеленський розповів, що на випадок підриву дамби були розроблені плани у спеціальних служб. Також він сказав, що Україна мала інформацію про замінування росіянами дамби у 2022 році.

"Інформація дійсно була від нашої розвідки. А від нашої розвідки ми потім ділилися інформацією із нашими партнерами. І всі розуміли, що Росія разом з тими чи іншими колаборантами замінували дамбу ще минулого року. Така у нас була інформація… Ми розуміємо, що ми цього не контролюємо, і якщо це заміновано, то може бути момент, коли станеться вибух", – резюмував президент.