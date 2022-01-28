Через підробку документів: ДБР проводить обшуки в нардепа Воронька

ДБР проводить обшуки народного депутата Олега Воронька. Ймовірно мовиться про підробку документів.

Також обшуки проводять у пов'язаних з ним особами. Ім'я депутапа назвав Дмитро Разумков у телеграмі.

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ДБР проводить обшуки у Воронька

У межах кримінального провадження за фактом підроблення документів Державне бюро розслідувань проводить обшуки у чинного народного депутата України. Слідчі дії відбуваються за місцем проживання парламентарія та у пов'язаних з ним осіб,

– повідомили у ДБР.

НАБУ склало на політика протокол про вчинення адміністративного правопорушення, пов'язаного з корупцією. Мовиться про порушенням обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності щодо його входження до складу виконавчого органу одного із товариств.

За версією слідства, нардеп під час судового розгляду в Печерському суді дав підроблені документи – протокол зборів з інформацією про нібито своє звільнення з посади директора, чим можливо ввів в оману суд.

Попередня ДБР кваліфікувало справу за фактами:

підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів;

службового підроблення;

введення в оману суду або іншого уповноваженого органу.

Разумков назвав ім'я депутата

Сьогодні до нашого колеги з міжфракційного об'єднання "Розумна політика" Олега Воронька приїхали працівники ДБР,

– написав ексспікер Дмитро Разумков.

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