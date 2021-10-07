Через підвищення цін: Сербія просить Росію допомогти з газом

Сербія та Росія можуть підписати довгострокову газову угоду. Про це мовилось після підписання протоколу 19 пленарного засідання російсько-сербського міжурядового комітету з торгівлі, економічного і науково-технічного співробітництва.

Таку заяву озвучив 7 жовтня сербський міністр з інноваційного і технологічного розвитку Ненад Попович. Угоду можуть укласти до кінця 2021 року й наразі країни ведуть про це перемовини.

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"Якраз тривають переговори про новий довгостроковий контракт між "Газпромом" і "Сербіягазом", – заявив Попович.

Росія не проти угоди

Віцепрем'єр Росії Юрій Борисов у Болграді сказав, сподівається на підписання угоди до кінця 2021 року. Договір повинен бути на вигідних умовах для обох країн.

Раніше сербський президент Александар Вучич повідомив, що хоче просити Володимира Путіна допомогти із газом через підвищення цін.

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