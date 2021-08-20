Через "Північний потік-2" і Навального: США ввели нові санкції проти Росії
Джерело:Державний департамент США
Сполучені Штати ввели нові санкції проти Росії 20 серпня. Обмеження стосуються будівництва газогону "Північний потік-2" та отруєння опозиціонера Олексія Навального.
До санкційного списку потрапили як фізичні особи, так і одне судно. Відповідне повідомлення оприлюднив Державний департамент США.
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США ввели нові санкції проти Росії
Вашингтон 20 серпня запровадив санкції щодо двох російських громадян та суден, які пов'язані з проєктом "Північного потоку-2". Обидва кораблі, причетні до будівництва, вважатимуться заблокованою власністю однієї з осіб, проти яких вводять обмеження.
У Держдепі США не оприлюднили імена та назви суден, які потрапили до "чорного списку". У офіційній заяві також мовиться, що Штати продовжують виступати проти газопроводу.
Попри це, ми продовжуємо співпрацювати з Німеччиною та іншими союзниками й партнерами щодо зменшення ризиків, які створює трубопровід для України та прифронтових країн НАТО та ЄС,
– зазначено в повідомленні.
США також продовжують протистояти шкідливій російській діяльності. Зокрема в енергетичній сфері.
Білий Дім також вкотре відреагував на отруєння Олексія Навального. Під економічні санкції потрапили 9 громадян Росії та 2 російські організації. Серед тих, проти кого застосували обмеження:
- Інститут криміналістики ФСБ;
- Інститут експериментальної медицини.
До переліку потрапили й низка офіцерів ФСБ, а також спеціаліст з хімічної зброї. "Отруєння Навального було шокуючим порушенням міжнародних норм, які забороняють використовувати хімічну зброю. І це стало частиною тривалої кампанії, спрямованої на боротьбу з опозицією", – заявив директор Управління з контроль за іноземними активами.
Нещодавні санкції США проти Росії
- 10 серпня США запровадили санкції проти 3 російських компаній: "Пульсар", Charter Green Light Moscow та Asia-Invest LLC.
- Обмеження передбачають заборону укладати з цими фірмами контракти щодо закупівлі товарів і технологій. Також їм заборонена допомога від держструктур, продаж зброї, видача ліцензій на придбання товарів – тих, які потрапляють під дію експортного контролю).
- Також у липні міністерство торгівлі США внесло до санкційного списку 34 іноземні компанії, серед яких виробники з Китаю і Росії. Обмеження ввели через спроби поставок американських електронних компонентів, які можуть використовувати для російських оборонних програм.