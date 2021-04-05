Через погрози Бутусову від Мураєва відкрили кримінальне провадження

Читать новость на русском

Журналіст та головний редактор видання "Цензор.НЕТ" Юрій Бутусов заявив про погрози, які отримав від Євгенія Мураєва. За його словами, після перепалки в прямому ефірі Мураєв і його охорона прийшли до Бутусова з продовженням конфлікту.

Джерело:

пресслужба Нацполіції

Окремо журналіст Бутусов звернув увагу на вислови Мураєва, які можуть містити ознаки сепаратизму. Він закликав відповідні відомства зреагувати.

Що було раніше Мураєв – російський агент, – Бутусов мало не побив екснардепа у прямому ефірі

Погрози Бутусову

Як написав на своїй фейсбук-сторінці сам Бутусов, Євгеній Мураєв погрожував йому разом зі своєю охраною. Він начебто прийшов до кімнати, де були речі, і у присутності десятка працівників та гостей почав кричати на Бутусова.

Це мій телеканал! Ще раз таке зробиш, я тебе у*бу! Якби це не був мій телеканал, я б з тобою розібрався прямо тут!
– цитує Мураєва Бутусов.

Журналіст уточнює: Мурає володіє телеканалом "Наш", а перепалка сталася в студії іншого каналу, який розташований у цьому ж приміщенні.

Бутусов звертає увагу: перепалка почалася через те, що Мураєв ніс нісенітниці про Україну: так, зазначає Бутусов, говорив, що бойовик Моторола – не з Росії, а з Донецька, а кожній області потрібно надати "особливий статус".

Мураєв говорив виключно російською, почав називати війну "конфліктом", за який Росія, з його слів, взагалі не несе відповідальності. Що все що відбулось у 2014 – це виключно проблеми створені у нас всередині, бо не треба було відстороняти законного президента Януковича,
– розповів Бутусов.

Що каже поліція

Як зазначають у пресслужбі поліції, цей допис у фейсбуці виявили працівники поліції. Опісля слідчі прийняли в журналіста заяву про скоєння правопорушення.

До ЄРДР її внесли з правовою кваліфікацією "погроза вбивством, насильством або знищенням чи пошкодженням майна щодо журналіста у зв’язку із здійсненням професійної діяльност".

Покарання за це правопорушення – від виправних робіт і до 3 років позбавлення волі. Поліція вже допитала Бутусова і робить необхідні перевірки.

Сварка Бутусова і Мураєва в прямому ефірі

  • Передувала погрозам у сторону Бутусова перепалка в прямому ефірі.
  • Бутусов на одному з українських телеканалів посварився з Євгенієм Мураєвим.
  • Журналіст обізвав колишнього депутата "агентом Кремля", той у відповідь Бутусова назвав – "агентом Ізраїлю".
  • Чоловіки були буквально за крок до бійки у прямому ефірі, але після заспокійливих слів ведучих припинили сваритися.