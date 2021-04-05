Через погрози Бутусову від Мураєва відкрили кримінальне провадження

Журналіст та головний редактор видання "Цензор.НЕТ" Юрій Бутусов заявив про погрози, які отримав від Євгенія Мураєва. За його словами, після перепалки в прямому ефірі Мураєв і його охорона прийшли до Бутусова з продовженням конфлікту.

Окремо журналіст Бутусов звернув увагу на вислови Мураєва, які можуть містити ознаки сепаратизму. Він закликав відповідні відомства зреагувати.

Що було раніше Мураєв – російський агент, – Бутусов мало не побив екснардепа у прямому ефірі

Погрози Бутусову

Як написав на своїй фейсбук-сторінці сам Бутусов, Євгеній Мураєв погрожував йому разом зі своєю охраною. Він начебто прийшов до кімнати, де були речі, і у присутності десятка працівників та гостей почав кричати на Бутусова.

Це мій телеканал! Ще раз таке зробиш, я тебе у*бу! Якби це не був мій телеканал, я б з тобою розібрався прямо тут!

– цитує Мураєва Бутусов.

Журналіст уточнює: Мурає володіє телеканалом "Наш", а перепалка сталася в студії іншого каналу, який розташований у цьому ж приміщенні.

Бутусов звертає увагу: перепалка почалася через те, що Мураєв ніс нісенітниці про Україну: так, зазначає Бутусов, говорив, що бойовик Моторола – не з Росії, а з Донецька, а кожній області потрібно надати "особливий статус".

Мураєв говорив виключно російською, почав називати війну "конфліктом", за який Росія, з його слів, взагалі не несе відповідальності. Що все що відбулось у 2014 – це виключно проблеми створені у нас всередині, бо не треба було відстороняти законного президента Януковича,

– розповів Бутусов.

Що каже поліція

Як зазначають у пресслужбі поліції, цей допис у фейсбуці виявили працівники поліції. Опісля слідчі прийняли в журналіста заяву про скоєння правопорушення.

До ЄРДР її внесли з правовою кваліфікацією "погроза вбивством, насильством або знищенням чи пошкодженням майна щодо журналіста у зв’язку із здійсненням професійної діяльност".

Покарання за це правопорушення – від виправних робіт і до 3 років позбавлення волі. Поліція вже допитала Бутусова і робить необхідні перевірки.

Сварка Бутусова і Мураєва в прямому ефірі