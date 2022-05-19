Через постійні бойові дії до Білогорівки дістатися неможливо

Біля Білогорівки, яку вже називають Чорнобаївкою по-луганськи, ведуть активні бойові дії. Через обстріли дістатись до селища фактично неможливо.

Про це розповів голова Луганської ОВА Сергій Гайдай. Він зазначив, що наразі мета росіян – відрізати Луганщину від решти регіонів.

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Окупанти хочуть захопити трасу Лисичанськ – Бахмут

Для цього вороги намагаються захопити трасу Лисичанськ – Бахмут. Російська армія обстрілює абсолютно всі населені пункти підконтрольної Україні частини Луганщини.

Ситуація, на жаль, погіршується, тому що ворог зосередив всі сили для того, щоб взяти Сєвєродонецьк або перерізати трасу Лисичанськ – Бахмут. І це вже не тільки в районі Попасної або Білогорівки, це вже біля Бахмута,

– пояснив Гайдай.

Ремонтувати пошкоджені комунікації неможливо, адже ведення вогню не стихає ані на мить. При цьому лікарня у Сєвєродонецьку працює, попри потужні обстріли. Не припиняють підвозити працівники ДСНС і гуманітарну допомогу, і воду.

Евакуаційне авто потрапило під обстріл

Евакуаційне авто під час попереднього рейсу потрапило під обстріл. Машина – броньована, проте в неї виникли проблеми з колесами. Через це 18 травня евакуації не було, наголосив голова ОВА.

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У Білогорівці ЗСУ знищили велику кількість ворогів та техніки

Зазначимо, що саме в Білогорівці наші військові кілька разів знищували велику кількість ворогів та техніки. Невдалими були спроби окупантів подолати річку Сіверський Донець за допомогою понтонних переправ. При чому ЗСУ знищували і російських військових, і їхні танки та БМП неодноразово, що дало змогу Білогорівці претендувати на лаври ще однієї Чорнобаївки.

Ситуація на Луганщині: коротко про останні новини

Вночі 19 травня вороги знову обстрілювали Сєвєродонецьк: зруйновано багато будівель, 4 людей загинули.

Також вся область зараз – без світла. Через обстріли була знеструмлена остання велика підстанція.

18 травня росіяни вкотре обстріляли підприємство "Азот" в Сєвєродонецьку. Було пошкоджено одну з адміністративних будівель та прохідну.

Раніше президент Зеленський повідомляв, що Сєвєродонецьк та інші великі міста Донбасу залишаються головною мішенню росіян.

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