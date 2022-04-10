Через постріли росіяни мітинг у Херсоні не змогли продовжити
10 квітня 2022 , 19:13Читать новость на русском
Джерело:"Суспільне"
Окупанти розігнали мирний мітинг у Херсоні. Було чути постріли, але, на щастя, ніхто не постраждав.
Так, російські військові застосували зброю, були попереджувальні постріли. Продовжити акцію людям не вдалось.
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Багато окупантів стягнулись у місце проведення акції. Після пострілів частина херсонців розійшлась.
Інші хотіли змінити місце і продовжити акцію, але через велику кількість дітей у парку вирішили його скасувати.