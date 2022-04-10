Через постріли росіяни мітинг у Херсоні не змогли продовжити

Окупанти розігнали мирний мітинг у Херсоні. Було чути постріли, але, на щастя, ніхто не постраждав.

Так, російські військові застосували зброю, були попереджувальні постріли. Продовжити акцію людям не вдалось.

Раніше У Херсоні окупанти розігнали мітинг за Україну: повідомляють про використання зброї

Росіяни зірвали мітинг

Багато окупантів стягнулись у місце проведення акції. Після пострілів частина херсонців розійшлась.

Інші хотіли змінити місце і продовжити акцію, але через велику кількість дітей у парку вирішили його скасувати.

Важливо – Люди почали їсти мишей: ситуація на Херсонщині 10 квітня: