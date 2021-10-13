Через повені в Китаї загинули щонайменше 29 людей

На півночі Китаю в провінції Шаньсі продовжують лютувати потужні повені. За офіційними даними негода вже забрала 29 життів, 14 з яких під час аварії автобуса.

Під час сильних злив, які й досі не вщухають в регіоні, рейсовий автобус, у якому було 40 пасажирів, впав у річку.

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Правоохоронці затримали водія

Через стихію 14 людей загинули на місці, усіх інших пасажирів та водія автобуса вдалося врятувати. Медики госпіталізували 7 людей, а поліція затримала водія через аварію. Причиною стало те, що чоловік проігнорував попередження про заборону переїзду через річковий міст, який весь був у воді. Через це автобус знесла вода. Таким чином кількість загиблих зросла до 29.

Сума завданих стихією збитків становить 770 мільйонів доларів. Вода зруйнувала тисячі домівок та знищила понад 190 000 гектарів посівів.

У регіоні Шаньсі також довелося закрити 166 туристичних об'єктів. Стихія пошкодила старовинну стіну в місті Пін'яо. Також вода підтопила низку вугільних шахт.

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