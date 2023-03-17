Пожежа в будівлі ФСБ у Ростові: четверо людей загинули

У російському Ростові-на-Дону 16 березня горіла будівля прикордонної служби ФСБ. Жертвами пожежі, яка спалахнула, ймовірно, після вибуху стали четверо людей.

Відповідну інформацію повідомляють російські медіа з посиланням на джерела в силових структурах, пише 24 Канал. У п'ятницю, 17 березня, з'явилася інформація про четвертого загиблого, якого знайшли після пожежі у будівлі прикордонного управління ФСБ у Ростові.

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Тіло четвертого загиблого знайшли під завалами

Тіло загиблого виявили на першому поверсі під руїнами другого поверху, що обвалився. Загибла людина практично повністю згоріла.

Слід зазначити, що дані опозиційних медіа Росії та прокремлівських ЗМІ сильно різняться. Зокрема, керовані Кремлем ЗМІ заявили, що внаслідок пожежі нібито загинула одна людина і двоє постраждали.

Пропагандистські медіа пишуть, що причиною пожежі в будівлі ФСБ у Ростовській області стало замикання проводки.

Що відомо про пожежу в Ростові

У четвер, 16 вересня, у російському Ростові-на-Дону загорілася будівля прикордонного управління ФСБ. У мережі писали, що перед пожежею чули звук вибуху.

Ймовірно, на місці пожежі вибухали боєприпаси. На це вказує те, що пожежники просили надати броньовані щити, щоб захиститися від осколків, які летять під час вибухів. Площа пожежі складала 800 квадратних метрів.

Один з очевидців пожежі розповів, що від вибуху у прикордонному управлінні ФСБ повилітали всі вікна. Росіяни, реагуючи на пожежу, писали в мережі, що це, ймовірно, теракт. Також окупанти нажахані тим, що в Росії сталася чергова "бавовна" і війна вже перебирається на їхню територію.

Радник Офісу Президента Михайло Подоляк відкинув причетність України до пожежі в Ростові. Водночас він наголосив, що в Києві із задоволенням спостерігають за цим.

"Будь-яка будівля ФСБ, що горить чи вибухає в Росії, зокрема в Ростовській області, однозначно вказує на те, що це прояв панічних настроїв, ослаблення силового контролю та переходу Росії до великого внутрішнього конфлікту. Україна не втручається, але із задоволенням спостерігає…", – написав Подоляк у соціальних мережах.