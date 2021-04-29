У Приморському районі Одеси приблизно о 3 годині ночі 29 квітня трапилася пожежа. Там загорілась сходова клітка в 3-поверховому житловому будинку. Евакуювати довелося 12 осіб. Більшість із них змогли вийти самі.

Висувною драбиною рятувальники спускали жінку приблизно 33 років (народилась у 1998 році), а також дитину приблизно 8 років (народилась у 2013 році). Пожежа трапилась за адресою вулиця Рішельєвська, 56. До теми В Харкові вночі палала 5-поверхівка: постраждав власник згорілої квартири

Надзвичайник стоїть на місці пожежі / ДСНС Одещини Більше про загоряння Із квартир під'їзду, які не горіли, евакуювали ще 10 осіб. Вони самостійно спустились по сходах.

Загорілося перекриття між 2 та 3 поверхами.

Площа пожежі 5 квадратних метрів біля дверей квартир.

Ймовірна причина пожежі – необережне поводження з вогнем.

Хто є винуватцем інциденту – поки невідомо.

На місці працювали 34 надзвичайники.

Вони повністю загасили вогонь о 03:18. Розташування будинку, де загорілась квартира / Карта google Зверніть увагу! У Дніпровському районі Києва ввечері 24 квітня у вогняній пастці опинилися троє людей. Це трапилося через пожежу в багатоповерхівці. Жінці довелося рятувати своїх дітей власноруч.