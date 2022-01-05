Через протести аеропорт казахського Актау припинив роботу

Станом на середу, 5 січня, аеропорт казахського міста Актау припинив роботу. Причиною стали масштабні протести, які сколихнули країну.

Тим часом казахські чиновники покидають країну. Упродовж дня з Казахстану вилетіло близько 10 приватних літаків.

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Мешканка Алмати розповіла, що більшість чиновників вирушили до Швейцарії. За даними телеграм-каналів, літак зятя Нурсултана Назарбаєва теж вилетів з країни.

Президент заявив, що залишиться у країні

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що залишиться у столиці, "щоб не сталося".

Як глава держави та від сьогодні очільнику Радбезу я маю намір діяти максимально жорстко,

– наголосив Токаєв.

За даними ЗМІ, кількість постраждалих під час протестів зросла до близько 500 людей. Також президент заявив, що у країні є перші загиблі – силовики.

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Протести спалахнули після того, як у ціни на скраплений газ зросли майже у 2 рази. Варто зауважити, що ціна на нього у Казахстані в рази менша за українську. Водночас Казахстан добуває велику кількість власного газового конденсату і нафти. Втім протести не вщухли навіть попри поступки з боку влади, відставку уряду та зниження ціни на газ. Тож, схоже на те, що ціна на газ стала лише приводом для протестів, а істинна їхня причина – передовсім політична.