Через ракетний обстріл Львівщини затримуються низка поїздів
Джерело:Укрзалізниця
Через ракетний удар по об'єкту транспортної інфраструктури у Стрийському районі на Львівщині затримується низка потягів.
Відтак, Укрзалізниця повідомила про затримки низки поїздів, а також ситуацію на станціях.
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Частково відновити рух пошкодженою ділянкою вдалось
Згодом в УЗ повідомили, що рух ушкодженою ділянкою частково відновлено. Однак, вимушені затримки поки що зберігаються для поїздів:
- №37 Ужгород – Одеса
- №135 Чернівці – Одеса
- №26 Одеса – Рахів
- №50 Трускавець – Київ
- №82 Ужгород – Київ
- №46 Харків – Ужгород
- №17 Харків – Львів
- №56 Рахів – Київ
- №77 Ковель – Одеса
- №36 Одеса – Перемишль
- №716 Перемишль – Київ
- №119 Запоріжжя – Львів
- №81 Київ – Ужгород
- №29 Київ – Ужгород
- №37 Одеса – Ужгород
- №13 Солотвино – Київ
- №45 Харків – Ужгород
- №145 Львів – Ужгород
Які потяги йшли із за запізненням
- № 6 Івано-Франківськ – Запоріжжя
- № 18 Львів – Харків
- № 37 Ужгород – Одеса
- № 13 Київ – Солотвино
- № 45 Ужгород – Харків
- № 96 Рахів – Київ
- № 95 Київ – Рахів
- № 1 Івано-Франківськ – Харків
- № 43 Івано-Франківськ – Київ
- № 14 Солотвино – Київ
- № 38 Одеса – Ужгород
- № 25 Рахів – Одеса
- № 29 Київ – Ужгород
Також сьогодні, 2 червня, до станції Стрий буде обмежено маршрути декількох приміських поїздів:
- № 6155 Львів – Лавочне
- № 6187 Львів – Мукачево
- № 6189 Львів – Лавочне Чоп (у зворотному напрямку – до ст. Лавочне)
Ситуація повністю контрольована, небезпеки для пасажирів та руху поїздів немає, наслідки пошкоджень ліквідовуються,
– йдеться у повідомленні.
На станціях пасажирів годуватимуть
Крім того, залізниця з партнерами вже організовують безкоштовне гаряче харчування на великих станціях для пасажирів поїздів із найбільшими затримками.
Головне про ракетний обстріл Львова
- 1 червня ввечері у Львівській області росіяни завдали ракетного удару по об'єктах інфраструктури – це залізниця в Стрийському та Самбірському районах.
- За попереднім даними, 5 людей травмовано. Масштаби пошкоджень уточнюють.
- Голова правління Укрзалізниці Олександр Камишін повідомив, що серед залізничників постраждалих немає.
- До цього вибухи у Львівській області лунали у ніч проти 17 травня – ворог обстріляв залізничний об'єкт в Новояворівській громаді.
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