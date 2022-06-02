Через ракетний обстріл Львівщини затримуються низка поїздів

2 червня 2022 , 09:49
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Джерело:

Укрзалізниця

Через ракетний удар по об'єкту транспортної інфраструктури у Стрийському районі на Львівщині затримується низка потягів.

Відтак, Укрзалізниця повідомила про затримки низки поїздів, а також ситуацію на станціях. 

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Частково відновити рух пошкодженою ділянкою вдалось

Згодом в УЗ повідомили, що рух ушкодженою ділянкою частково відновлено. Однак, вимушені затримки поки що зберігаються для поїздів:

  • №37 Ужгород – Одеса
  • №135 Чернівці – Одеса
  • №26 Одеса – Рахів
  • №50 Трускавець – Київ
  • №82 Ужгород – Київ
  • №46 Харків – Ужгород
  • №17 Харків – Львів
  • №56 Рахів – Київ
  • №77 Ковель – Одеса
  • №36 Одеса – Перемишль
  • №716 Перемишль – Київ
  • №119 Запоріжжя – Львів
  • №81 Київ – Ужгород
  • №29 Київ – Ужгород
  • №37 Одеса – Ужгород
  • №13 Солотвино – Київ
  • №45 Харків – Ужгород
  • №145 Львів – Ужгород
Зверніть увагу! Згідно з повідомленням залізниці, для пасажирів, які слідують зміненим маршрутом до Ужгорода, буде можливість пересісти на станції Ужгород на приміські поїзди ділянки Ужгород – Чоп – Мукачево – Воловець.

Які потяги йшли із за запізненням

  • № 6 Івано-Франківськ – Запоріжжя
  • № 18 Львів – Харків
  • № 37 Ужгород – Одеса
  • № 13 Київ – Солотвино
  • № 45 Ужгород – Харків
  • № 96 Рахів – Київ
  • № 95 Київ – Рахів
  • № 1 Івано-Франківськ – Харків
  • № 43 Івано-Франківськ – Київ
  • № 14 Солотвино – Київ
  • № 38 Одеса – Ужгород
  • № 25 Рахів – Одеса
  • № 29 Київ – Ужгород

Також сьогодні, 2 червня, до станції Стрий буде обмежено маршрути декількох приміських поїздів:

  • № 6155 Львів – Лавочне
  • № 6187 Львів – Мукачево
  • № 6189 Львів – Лавочне Чоп (у зворотному напрямку – до ст. Лавочне)
Крім того, в УЗ наголосили, що впродовж дня не курсуватиме потяг № 829/830 Львів – Ужгород – Львів.

Ситуація повністю контрольована, небезпеки для пасажирів та руху поїздів немає, наслідки пошкоджень ліквідовуються,
– йдеться у повідомленні. 

На станціях пасажирів годуватимуть

Крім того, залізниця з партнерами вже організовують безкоштовне гаряче харчування на великих станціях для пасажирів поїздів із найбільшими затримками.

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Автор: Анастасія Лукашевська