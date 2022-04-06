Через річку Ірпінь будують переправу, а невдовзі зведуть новий міст
Джерело:Укравтодор
Укравтодор повідомив, що станом на 6 квітня триває відновлення життєдіяльності міста Ірпінь. Водночас наразі повертатися туди – небезпечно.
Пресслужба Укравтодору розповіла, що Служба автомобільних доріг в Київській області наводить лад на дорогах міста. Зокрема, прибирають повалені дерева з вулиць.
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Також наразі евакуйовують транспортні засоби, які постраждали від дій російських окупантів.
На дорозі Р-30 під'їзд до міста Ірпінь облаштовується тимчасова переправа. Паралельно триває підготовка до будівництва нового мосту, яке розпочнеться вже найближчим часом,
– мовиться у повідомленні.
Олександр Маркушин – ірпінський міський голова – зауважив, що зруйнований міст в Ірпені – символ того, як українські герої з ЗСУ та ТрО вистояли. Вони не дозволили ворогу прорватися до Києва.
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