Через російські атаки: в низці областей України 8 жовтня вимикатимуть світло

Росія завдає ударів по українській енергетичній інфраструктурі. Через це в низці областей 8 жовтня запровадять відключення.

Ситуація з електроенергією може змінюватись. Про це повідомили в Укренерго.

Що відомо про відключення світла?

У четвер, 8 жовтня, у частині регіонів України вимушено будуть застосовувати заходи обмеження споживання:

00:00 - 23:59 – графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу;

00:00 - 23:59 – графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів (обсягом від 0,5 до 1,5 черги).

В Укренерго наголосили, що причиною запровадження відключень є російські ракетно-дронові атаки на енергооб'єкти. У компанії зазначили, що внаслідок ворожих обстрілів ситуація в енергосистемі може змінитись.

Стежте за повідомленнями на сторінках операторів систем розподілу (обленерго) у вашому регіоні. Коли світло з'являється за графіком – будь ласка, споживайте електроенергію ощадливо,

– закликали в Укренерго.

Зазначимо, що голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко в етері 24 Каналу розповів, що за певних умов жителі Києва можуть мати по 14 – 16 годин відключень на добу. За його словами, ситуація може бути й кращою та залежатиме від кількості масованих обстрілів та стану об'єктів енергетики.