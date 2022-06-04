Через російські атаки спалахнув дерев’яний скит Святогірської лаври

4 червня 2022 , 12:19
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Джерело:

Юрій Кочевенко

Росія продовжує обстрілювати цивільні об'єкти по всій території України. Цього разу під обстріл потрапив скит Святогірської лаври в Донецької області.

Фотографію палаючого дерев'яного скита опублікував український військовий Юрій Кочевенко.

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Це Всіхсвятський скит Святогірської лаври. Вона належить до Православної церкви московського патріархату.

"Черговий злочин російських варварів, для яких немає нічого святого", – написав Юрій Кочевенко.

 

 

Автор: Ігор Саджениця