Через російські обстріли на Донеччині загинули 3 людей, 5 поранені
20 березня 2022 , 23:56Читать новость на русском
Джерело:телеграм Павла Кириленка
Російські нелюди 20 березня вкотре обстріляли Донеччину. Загинули 3 людей. Окрім того, ще 5 – постраждали.
Трагічну звістку повідомив Павло Кириленко – голова Донецької ОВА. Він наголосив, що кожного злочинця покарають.
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Сьогодні внаслідок російських обстрілів на Донеччині загинули 3 людини, 5 зазнали поранень,
– наголосив Кириленко.
Він також повідомив, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
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