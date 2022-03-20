Через російські обстріли на Донеччині загинули 3 людей, 5 поранені

Російські нелюди 20 березня вкотре обстріляли Донеччину. Загинули 3 людей. Окрім того, ще 5 – постраждали.

Трагічну звістку повідомив Павло Кириленко – голова Донецької ОВА. Він наголосив, що кожного злочинця покарають.

Зауважте Кириленко назвав жахливі масштаби руйнувань на Донеччині від дій окупантів

Сьогодні внаслідок російських обстрілів на Донеччині загинули 3 людини, 5 зазнали поранень,

– наголосив Кириленко.

Він також повідомив, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Кримські підрозділи морпіхів ворога втратили до 90% людей: дивіться відео