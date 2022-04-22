Через російську агресію в Україні загинули 208 дітей

22 квітня 2022 , 08:52
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Джерело:

Офіс Генерального прокурора

В Офісі Генерального прокурора повідомили, що в Україні вже загинуло 208 дітей через збройну агресію Росії.

Згідно з інформацією, понад 594 дитини постраждали через війну Росії проти України. З них загинуло – 208, а поранено – 386.

Важливо Росіяни змусили щонайменше 8 українських дітей бути їхніми інформаторами

Проте цифра може змінитися, адже наразі немає точної інформації з місць ведення активних бойових дій, а також із тимчасово окупованих та звільнених територій.

У Генпрокуратурі назвали кількість загиблих дітей по областях:

  • Донецька – 120,
  • Київська – 113,
  • Харківська –91,
  • Чернігівська – 66,
  • Херсонська – 44,
  • Миколаївська – 41,
  • Луганська – 37,
  • Запорізька – 25,
  • Сумська – 17, 
  • Київ – 16,
  • Житомирська – 15.

Також відомо, що через обстріли російськими військовими в Україні пошкоджено 1141 заклад освіти, з них 99 зруйновано повністю.

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Автор: Марія Лелека