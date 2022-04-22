Через російську агресію в Україні загинули 208 дітей

В Офісі Генерального прокурора повідомили, що в Україні вже загинуло 208 дітей через збройну агресію Росії.

Згідно з інформацією, понад 594 дитини постраждали через війну Росії проти України. З них загинуло – 208, а поранено – 386.

Важливо Росіяни змусили щонайменше 8 українських дітей бути їхніми інформаторами

Проте цифра може змінитися, адже наразі немає точної інформації з місць ведення активних бойових дій, а також із тимчасово окупованих та звільнених територій.

У Генпрокуратурі назвали кількість загиблих дітей по областях:

Донецька – 120,

Київська – 113,

Харківська –91,

Чернігівська – 66,

Херсонська – 44,

Миколаївська – 41,

Луганська – 37,

Запорізька – 25,

Сумська – 17,

Київ – 16,

Житомирська – 15.

Також відомо, що через обстріли російськими військовими в Україні пошкоджено 1141 заклад освіти, з них 99 зруйновано повністю.

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