Через російську загрозу: в Латвії розгорнули іспанські ЗРК NASAMS

На тлі численних погроз Литві з боку Росії у сусідній Латвії також вирішили посилити оборону країни. Там розгорнули поставлену Іспанією батарею зенітно-ракетного комплексу NASAMS класу "земля – повітря".

Як повідомляють ЗС Латвії, ЗРК NASAMS розгорнули на латвійській військовій авіабазі в Лієлварді.

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Відомо, що цей процес відбувається у рамках нарощування присутності НАТО в регіоні.

Сьогодні, 26 червня, через необхідність зміцнення обороноздатності Балтійського регіону після російського вторгнення в Україну на базі ВПС Національних збройних сил Латвії в Лієлварді,

– мовиться у повідомленні.

Батарея норвезького зенітно-ракетного комплексу NASAMS є системою ППО середньої дальності з радіусом дії до 100 кілометрів, до складу входять ракети, станція радіолокації, командний склад, а також обслуговуючий персонал у підрозділах по 100 осіб.

Латвія починає формувати бригаду міжнародних сил

Міністр оборони Латвії Артіс Пабрікс заявив виданню Delfi, що разом із союзниками по НАТО країна починає формувати бригаду міжнародних сил.

"Розгортання сучасних систем протиповітряної оборони в Латвії завдяки рішучості уряду Іспанії є чітким підтвердженням того, що наша оборона та безпека відповідають інтересам усього альянсу", – сказав він.

Разом із ЗРК до Латвії прибули 85 військових, які приєдналися до приблизно 500 бійців збройних сил Іспанії, які вже перебувають у країнах Балтії.

Нова загроза з боку Росії

Днями Литва заборонила транзит підсанкційних російських товарів через свою територію. Не можуть їхати ні вантажівки, ні поїзди. Вони пояснили, що просто виконують санкційну політику ЄС. Тим часом у Росії серйозно "підгоріло" через ці обмеження. У ворожому МЗС назвали дії Литви порушенням міжнародно-правових зобов'язань.

Крім цього, там стали гучно розповідати, що в них "розв'язані руки". І зовсім скоро почали навчання в Калінінградській області з "Градами" та "Ураганами". А самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко взагалі заговорив, що у такий спосіб Литва фактично оголосила війну.

Литва відповіла на погрози Росії. У МЗС наголосили, що лише виконують санкції, які запровадив ЄС. Президент Литви Гітанас Наусєда заявив, що жодних поступок не буде.

Натомість МЗС України стало на захист литовських друзів. Міністр Дмитро Кулеба заявив, що Росія сама винна у наслідках вторгнення в Україну.

Слід зазначити, що Литва, Латвія та Естонія є країнами НАТО, а США дали однозначну відповідь щодо запобігання Росії вдаватися до воєнних дій.

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