Через розкрадання: Нацполіція посилює контроль за гуманітарними вантажами
Джерело:"Українська правда"
У часи війни кожен підтримує країну по-своєму, хтось служить на фронті, а хтось збирає допомогу для війська. Втім, існує чимало несовісних людей, які в складний період примудряються наживатися на крадіжку.
Зокрема такі особи розкрадають та привласнюють гуманітарну допомогу, адресовану українським військовим та цивільним громадянам, які постраждали від російської агресії.
Головне Росія напала на Україну: хронологія основних подій
Нацполіція посилює контроль за гуманітарними вантажами
Через те, що випадки розкрадання почастішали, Національна поліція вирішила посилити контроль за цими гуманітарними вантажами.
Про це йдеться в листі начальника департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції Валентина Копаєва до начальників управлінь стратегічних розслідувань.
Лист Валентина Копаєва
У листі Копаєв вимагає від керівників управлінь організувати спільно з працівниками Митної служби наступне:
- огляд транспортних засобів, що переміщують гуманітарну допомогу;
- фіксацію переліку майна та фотофіксацію вантажу;
- отримання від водіїв маршрут слідування вантажу по території України та організацію-отримувача;
- у пунктах отримання представники поліції мають здійснювати огляд на предмет наявності повного переліку майна, яке було зафіксовано при перетині кордону.
Крім того, співробітники Департаменту стратегічних розслідувань у регіонах мають супроводжувати транспортні засоби, які переміщують гуманітарну допомогу до місць фактичного розвантаження.
Може зацікавити – прогноз Арестовича щодо тривалості військових дій: дивіться відео