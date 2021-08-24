Через шантаж мігрантами: Литва вимагає від ЄС ввести санкції проти Білорусі
Джерело:брифінг Ґабріелюса Ландсберґіса
Литва передала Євросоюзу новий санкційний список проти режиму Олександра Лукашенка в Білорусі. Обмеження стосуються потоку нелегальних мігрантів.
Санкції, які пропонує Литва, мають зачепити окремих людей та компанії, що причетні до нелегальної міграції. Про це заявив міністр закордонних справ Литви Ґабріелюс Ландсберґіс.
До речі 12 прикордонників Білорусі незаконно потрапили у Литву: почалося розслідування
Список віддали в ЄС
Санкційний список відправили в інститути з внутрішніх справ Євросоюзу.
Дипломат наголосив, що хочуть донести всім, хто збирається використовувати схожі способи: нічого з цього не вийде. Литва даватиме відповідь у вигляді санкцій.
Обговорення нашої пропозиції щодо санкцій планується після того, як інстанції ЄС повернуться з канікул,
– сказав Ландсберґіс.
Що треба знати про ситуацію з мігрантами
- Раніше Лукашенко заявив, що Мінськ роками зупиняв потоки наркотиків і мігрантів на кордоні з Литвою.
- Однак після санкцій ЄС, що пов'язані із затриманням Романа Потасевича, Лукашенко публічно пригрозив, що більше не спинятиме цей "бардак" на кордоні.
- У Польщу, Литву і Латвію після цього "рушили" мігранти. Є докази, що їх спеціально "підганяють" білоруські прикордонники.
- 3 липня 2021 року Литва оголосила надзвичайну ситуацію через мігрантів з Білорусі. Вона триватиме до 10 листопада.
Статистика незаконної міграції у Литву / Інфографіка 24 каналу