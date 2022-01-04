Через сходження лавини у Афганістані загинули люди

4 січня 2022 , 12:38
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Джерело:

агентство "Анадолу"

Внаслідок сильних снігопадів на селище в провінції Дайкунді, що у центральній частині Афганістану, зійшла лавина. Через стихійне лихо загинули 4 людини.

Про це повідомив голова Управління стихійним лихом провінції Дайкунді Асадулла Сарварі. Він зазначив, що лавина накрила селище Харзар у повіті Кіті.

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За словами Сарварі, у багатьох повітах провінції зараз інтенсивний снігопад. Саме тому багато доріг закриті для проїзду.

Зверніть увагу! Виникнення лавин можливе у всіх гірських районах світу, де є стійкий сніговий покрив. У Афганістані високі гори та плоскогір'я займають майже 80% території країни.


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Автор: Олена Данилів