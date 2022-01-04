Через сходження лавини у Афганістані загинули люди

Внаслідок сильних снігопадів на селище в провінції Дайкунді, що у центральній частині Афганістану, зійшла лавина. Через стихійне лихо загинули 4 людини.

Про це повідомив голова Управління стихійним лихом провінції Дайкунді Асадулла Сарварі. Він зазначив, що лавина накрила селище Харзар у повіті Кіті.

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Через негоду перекриті дороги

За словами Сарварі, у багатьох повітах провінції зараз інтенсивний снігопад. Саме тому багато доріг закриті для проїзду.

Виникнення лавин можливе у всіх гірських районах світу, де є стійкий сніговий покрив. У Афганістані високі гори та плоскогір'я займають майже 80% території країни.



Як врятуватися під час сходження снігової лавини / Інфографіка 24 каналу

Сходження лавин: останні новини

У Південній Осетії зійшла лавина, під якою опинились військові. На момент лиха вони були в казармі. Загинули щонайменше 2 людей.

У австрійських горах загинули 3 лижників, а ще 4 – постраждали. Трагедія трапилася внаслідок сходження лавини в районі Твенг у провінції Зальцбург.

У Польщі в засніжених Татрах застрягла українка, яка підіймалася в гори без підготовки. За нею відправили рятувальників на гелікоптері.

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